Garotinha escapa da vovó e fica presa por 10 minutos em máquina de bichos de pelúcias em Goiás

Ao sair para trabalhar na quinta-feira (22), o funcionário de um shopping de Catalão, a 269 km de Anápolis, não imaginava que viveria uma situação para lá de inusitada.

É que ele precisou arrombar a fechadura de uma máquina de bichinhos de pelúcia para salvar uma garotinha de apenas 02 anos que, curiosamente, conseguiu entrar lá dentro e acabou ficando presa.

Uma outra trabalhadora do centro comercial, que não quis ter o nome revelado, contou em entrevista ao G1 que a menina ficou no interior do brinquedo por aproximadamente 10 minutos.