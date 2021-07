Inscrições abertas para Programa de Estágio em 10 áreas diferentes de atuação em Anápolis

A CDA Alimentos está com inscrições abertas para estudantes universitários que queiram participar do Programa de Estágio 2021/2 da empresa.

Os interessados em participar precisam estar cursando o ensino superior a partir do 2º período e é fundamental ter conhecimento intermediário em Excel.

As oportunidades são para as áreas de Engenharias (de produção, elétrica, mecânica e alimentos), Química Industrial, Ciências Contábeis, Administração, Técnico em Segurança do Trabalho, Ciências Econômicas e Comercio Exterior.

A CDA Alimentos oferece bolsa de estágio compatível com o mercado, além de cartão alimentação, vale transporte e alimentação no local.

Candidatos precisam acessar o site de recrutamento da empresa, clicar na opção Programa de Estágio e preencher a ficha de inscrição.

As vagas também estão disponíveis para pessoas com deficiência.