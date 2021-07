Cinco pessoas são socorridas após capotamento em Anápolis

Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente na noite de domingo (25) entre Anápolis e Nerópolis.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um Renault Sandero capotou depois que a motorista perdeu o controle da direção no GO-222.

O resgate foi acionado na altura do km 05, após o Posto Benfica, e as vítimas foram socorridas pela corporação e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Com exceção de uma passageira, de 53 anos, que foi encontrada no interior do veículo apresentando traumatismo crânioencefálico, os demais tiveram apenas lesões leves.