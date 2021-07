Grave acidente entre carro e moto deixa dois mortos em Anápolis

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde desta sexta-feira (30), na GO 222, nas proximidades do Auto Posto Benfica, em Anápolis.

A reportagem do Portal 6 apurou que um carro, com adesivos da Prefeitura de Goianira, se envolveu em uma forte colisão com um motociclista.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já estão no local e constataram duas mortes.

Por enquanto, não há detalhes de outros feridos e nem mesmo da identificação das vítimas fatais.

A cena do acidente já foi isolada e as equipes de socorro estão aguardando a chegada da Polícia Rodoviária Estadual e do Instituto Médico Legal (IML).

Mais informações a qualquer momento.