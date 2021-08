‘Escondida’ em lugar simples de Anápolis, esfirra de família síria vira sensação na web

A polêmica obra da Câmara Municipal de Anápolis voltou a ser destaque nas discussões do Twitter nas últimas horas.

Só que desta vez por um bom motivo.

É que o local foi utilizado como ponto de referência para um comércio de esfirras de uma família síria, que foi aberto recentemente na região, mais especificamente na Avenida Barão do Rio Branco, no Centro do município.

A interação começou depois que um professor universitário publicou fotos do lugar na rede social, incentivando pessoas a conhecerem.

O local humilde e “escondido” chamou muita atenção e a publicação logo bombou, gerando diversos comentários, a maioria sendo de pessoas prometendo fazer uma visitinha.

Pessoas de Anápolis:

Esse lugar abriu em frente o meu trabalho (obra da Câmara Municipal)

O dono é imigrante sírio e tudo é super gostoso, mas estava vazio 😔 Por favor bora ajudar eles ❤️ pic.twitter.com/Hf7Z0XW5Su — Thales (@thalesrmoura) August 4, 2021

Alguns usuários até reconheceram os produtos e lembraram dos sírios desde quando vendiam em outro local, afirmando ser apaixonados pelas esfirras.

Depois do sucesso da publicação, o professor correu atrás e conseguiu também um número de telefone para aqueles interessados em fazer uma encomenda.

“Peçam as esfihas da lenda. O contato é (62) 99260-7588”, escreveu ele.