Acidente na BR-153 faz vítima fatal e feridos são levados para hospital de Jaraguá

Foi grave o acidente registrado na tarde deste sábado (07) na BR-153, em Jaraguá, Vale do São Patrício.

Um Chevrolet Celta se chocou com Fiat Siena, no sentido Ceres, e motorista do primeiro veículo morreu na hora.

A vítima fatal, identificada como Luciano dos Santos Martins, tinha 39 anos, e estava sozinha no automóvel.

Já os três ocupantes do Fiat Siena foram encaminhados feridos para o Hospital Estadual de Jaraguá Sandino de Amorim (HEJA).

Segundo o Corpo de Bombeiros, eles tiveram ferimentos leves e não correm riscos.