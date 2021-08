Menino de 03 anos atropelado por caminhonete em Anápolis é transferido para o HUGOL

O garotinho de 03 anos que foi vítima de um atropelamento no Parque das Nações, região Sudoeste de Anápolis, na segunda-feira (09), não está mais na UPA Pediátrica.

Ao Portal 6, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) informou que ele precisou ser transferido para Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), em Goiânia.

A unidade é referência no atendimento infantil e o garotinho necessitava receber o acompanhamento dos profissionais que atuam no setor de traumas ortopédicos.

No dia do acidente, o pai da criança relatou à Polícia Militar que o filho saiu correndo de casa para a rua, no exato momento que uma caminhonete passava.

O condutor, que é um amigo próximo da família, prestou toda a assistência e teve de chamar o socorro, já que o pé do garotinho foi atingido em cheio pela roda do veículo e ficou com um ferimento grave.

Apesar disso, a criança estava consciente, orientada e respondendo a todos os comandos verbais dos bombeiros que realizaram o socorro.

A reportagem entrou em contato com o HUGOL, que emitiu boletim médico afirmando que o garoto está com estado geral regular, consciente e respirando espontaneamente.