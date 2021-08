Vídeo de Eduardo Costa viraliza: “queria no meu pau a força que o porco tem no focinho”

Um novo vídeo do cantor sertanejo Eduardo Costa viralizou nas redes sociais. Desta vez, acompanhado da também cantora Japinha Conde.

Os dois se encontraram recentemente e gravaram alguns stories para lá de hilários, levando todos ao redor a dar boas gargalhadas.

“Eu queria que Deus desse no meu pau a força que o porco tem no focinho”, cantou o artista em um dos registros publicados no Instagram.

Já em outro vídeo, Eduardo Costa e Japinha Conde aparecem cantando uma nova música que promete ser hit. Assista aos vídeos:

Quem é Japinha Conde?

Lorraine Silva de batismo, ela integra os vocais da banda de forró eletrônico alagoana Conde do Forró nacionalmente conhecida após a repercussão do single Romance Desapegado, lançado em agosto de 2020