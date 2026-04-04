Um anjo da guarda está chegando para segurar nas mãos desses 4 signos

Astrologia aponta que alguns signos podem sentir uma forte proteção espiritual e viver momentos de virada e equilíbrio

Gabriel Yuri Souto - 04 de abril de 2026

(Foto: Ilustração/Wendel Moretti/Pexels)

Em meio aos ciclos da vida, há períodos em que a sensação de proteção e direção parece mais intensa. Segundo a astrologia e a espiritualidade, cada signo possui um anjo da guarda que atua como guia, oferecendo proteção, inspiração e auxílio em momentos decisivos.

Nos próximos meses, alguns signos tendem a perceber essa energia com mais força. Isso pode se refletir em decisões mais seguras, oportunidades inesperadas e até mesmo na sensação de que “algo maior” está guiando os caminhos.

Signos que podem sentir proteção espiritual mais forte

Câncer aparece entre os mais favorecidos nesse período. Isso porque o signo já possui uma forte conexão emocional e intuitiva. Com a atuação do anjo guardião, essa sensibilidade pode se transformar em proteção e clareza nas decisões.

Leão também entra nessa fase. O signo, naturalmente ligado à força e liderança, pode sentir um impulso extra vindo dessa proteção espiritual. Esse movimento favorece conquistas, principalmente no campo profissional.

Já Escorpião vive um momento de transformação. O anjo da guarda ligado ao signo atua diretamente na superação de desafios e no fortalecimento emocional, ajudando a deixar para trás situações negativas.

Por fim, Peixes fecha a lista. Conhecido pela espiritualidade elevada, o signo tende a sentir ainda mais essa conexão. Esse período favorece intuição, equilíbrio emocional e decisões alinhadas com o propósito.

Como essa proteção pode impactar a vida

De acordo com especialistas, os anjos da guarda atuam como guias espirituais que ajudam a alinhar emoções, fortalecer a intuição e trazer mais equilíbrio para o dia a dia.

Além disso, essa conexão pode se manifestar de diferentes formas. Muitas pessoas relatam sensações de paz, coincidências positivas e até mudanças inesperadas que levam a novos caminhos.

Por isso, quem pertence a esses signos deve ficar atento aos sinais. Momentos de dúvida podem se transformar em oportunidades, desde que haja abertura para novas possibilidades.

Embora a astrologia indique tendências gerais, cada pessoa pode vivenciar esse ciclo de maneira única. Afinal, fatores como mapa astral completo e escolhas individuais também influenciam os resultados.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!