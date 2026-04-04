Frente fria traz alerta de tempestades para Goiás neste domingo (05); veja municípios afetados

Combinação de calor e umidade favorece chuvas intensas com rajadas de vento em diversas regiões de Goiás

Pedro Ribeiro - 04 de abril de 2026

(Fotos: Reprodução/ Prefeitura de Anápolis)

Mesmo com a redução nas chuvas em algumas regiões, a meteorologia mantém o alerta para tempestades em 40 municípios de Goiás neste domingo (05).

De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), o cenário climático segue marcado pela combinação entre calor e umidade, além da influência de uma frente fria que avança pelo Sudeste do país.

Essa condição favorece a formação de áreas de instabilidade, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas, acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas.

O alerta indica risco potencial para tempestades em cidades como Goiânia, Caldas Novas, Catalão, Cristalina e Morrinhos. Ao todo, são 40 cidades em situação de atenção.

Na capital, a previsão indica temperaturas que podem chegar aos 32°C, com umidade relativa do ar variando entre 40% e 90%, além de possibilidade de chuvas rápidas ao longo do dia.

Em Anápolis e Aparecida de Goiânia, o cenário é semelhante, com temperaturas podendo chegar aos 30°C e previsão de pancadas isoladas, com acumulados entre 10 e 25 mm ao longo do dia.

Já em outras regiões do estado, o tempo segue instável, com destaque para cidades do Sul e Sudeste, como Caldas Novas, Catalão e Morrinhos, onde os termômetros podem marcar até 31°C e os volumes de chuva devem variar entre 20 e 40 mm, com risco de tempestades.

No Norte goiano, municípios como Porangatu e Uruaçu também podem registrar pancadas de chuva, com máximas em torno de 32°C e acumulados mais moderados, entre 10 e 20 mm.

No Leste e Entorno do Distrito Federal, cidades como Cristalina, Formosa e Valparaíso de Goiás entram na lista de atenção, com temperaturas próximas dos 29°C e possibilidade de chuva entre 20 e 35 mm, acompanhadas de rajadas de vento.

Já no Oeste e Sudoeste, locais como Rio Verde, Jataí e Mineiros devem ter variação de nebulosidade, com máximas de até 31°C e pancadas que podem atingir entre 15 e 30 mm ao longo do dia.

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