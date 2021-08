Em clima de “jogo virou”, Porto Seco alfineta Aurora da Amazônia em nota

Responsável pela atual concessão do Porto Seco de Anápolis, o Grupo Porto Seco Centro-Oeste divulgou nota à imprensa comentando a Operação DAIA, da Polícia Federal, deflagrada nesta terça-feira (24).

A empresa reafirmou que as suspeitas de irregularidades são voltadas exclusivamente à Aurora da Amazônia, vencedora da licitação bilionária da Receita Federal para operar o terminal alfandegado da cidade.

Na nota, o grupo também garantiu que, nos últimos anos, tem sido responsável por denunciar “manobras jurídicas e administrativas da concorrente com o objetivo de burlar o edital de licitação para assumir a prestação do serviço mesmo sem apresentar as condições exigidas pela Receita Federal”.

Por fim, o Porto Seco Centro-Oeste se colocou à disposição da Justiça para contribuir com as investigações e alegou que confia na atuação dos órgãos de fiscalização.

A reportagem do Portal 6, desde o anúncio da operação, está tentando contato com a Aurora da Amazônia para se pronunciar sobre a situação, mas ainda não obteve retorno.

