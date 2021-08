Semusa anuncia como será a vacinação nesta quarta-feira (25) e lança Zap para tirar dúvidas

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) anunciou que vai seguir nesta quarta-feira (25) com a vacinação e cadastro de estudantes de 12 anos e de 12 a 17 anos com comorbidades, Transtorno do Espectro Autista e gestantes, em Anápolis.

O cadastro é feito no site vacina.anapolis.go.gov.br/cadastrar, cuja inscrição será validada conforme os dados enviados pelas escolas das redes pública e privada. Ao fazer a inscrição, o responsável receberá a aprovação.

A pasta também lançou um Zap para tirar dúvidas de pais ou responsáveis. Caso haja alguma pendência, o próprio sistema vai orientar a procurar o sistema pelo anapolis.go.gov.br/zapdaprefeitura.

Segundo a Semusa, boa parte dos problemas enfrentados pelos responsáveis no momento do cadastro deve-se a divergências de cadastro no preenchimento dos nomes do aluno e da sua mãe.

“Por vezes, a lista enviada pelas escolas contém abreviações de nomes e, por conta disso, o sistema não identifica o aluno. Neste ponto, o Zap pode ser útil para informar ao responsável o nome correto a ser utilizado no cadastro”, explicou.

Em relação às comorbidades (veja abaixo), Transtorno do Espectro Autista e gestantes é necessário anexar o laudo. Em caso de adolescentes que não estão em sala de aula e possuem transtornos graves e acamados, a Semusa pede que os dados sejam enviados para o e-mail [email protected], onde o atendente irá validar e informar sobre a vacina.

Até a chegada de novas doses – previstas ainda para essa semana, segundo o governo estadual – apenas estes grupos podem se vacinar. Já a aplicação da segunda dose continua em vários pontos conforme o imunizante. O horário é das 08h às 16h.

Confira os locais de vacinação desta quarta-feira (25):

Primeira dose

Antigo Cerest (pedestres)

Segunda dose

– AstraZeneca

Banco de Leite (pedestres)

Santa Maria de Nazareth (pedestres)

JK (drive-thru)

CMTT (drive-thru)

Arco-Íris (pedestres)

Ginásio Internacional (drive-thru)

– Pfizer (apenas quem tomou a primeira dose em Anápolis)

CMTT (drive-thru)

Anexo Itamaraty (drive-thru)

UniEVANGÉLICA (pedestres)

Bairro de Lourdes (pedestres)

– CoronaVac

Santa Maria de Nazareth (pedestres)

Comorbidades:



Diabetes mellitus

Pneumopatias crônicas graves

Hipertensão arterial resistente (HAR)

Hipertensão arterial estágio 3

Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade

Insuficiência cardíaca (IC)

Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar

Cardiopatia hipertensiva

Síndromes coronarianas

Valvopatias

Miocardiopatias e pericardiopatias

Doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas

Arritmias cardíacas

Cardiopatias congênita no adulto

Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados

Doença cerebrovascular

Doença renal crônica

Imunossuprimidos

Hemoglobinopatias graves

Obesidade mórbida

Síndrome de Down

Cirrose hepática