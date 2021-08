Piloto em ascensão conhece Kartódromo de Anápolis e se derrete: “podemos esperar grandes eventos aqui”

O piloto de kart em ascensão Pedro Piquet, filho do tricampeão de Fórmula 1, Nelson Piquet, conheceu e aprovou a nova pista do Kartódromo de Anápolis.

“Aqui fiz minha segunda corrida de kart em 2006. Volto aqui depois de 15 anos e fico feliz pela pista estar de volta à ativa, reformada e com certeza podemos esperar grandes eventos aqui”, se derreteu pelo Instagram.

Pedro Piquet fez reconhecimento da pista em treinamento no domingo passado (22). Os elogios ao Kartódromo acontecem após a revitalização do local.

Em parceria com a Associação de Esportes e Motores de Anápolis (Assema), a Prefeitura executou mais de 25 serviços e fez a reinauguração, no último dia 7 de agosto, com uma etapa do Goiano de Kart depois de 10 anos.

Para Erivelson Borges, diretor municipal de Esportes, a vinda do piloto a Anápolis eleva o nome da cidade no cenário nacional.

“O Kartódromo foi inaugurado na década de 80, com a realização do Campeonato Sul Americano de Kart. É histórico. Estamos prontos para receber as competições que virão pela frente”, disse.

Já o presidente da Assema, Gleyb Cruz, convidou Pedro Piquet para participar da 6ª etapa do Goiano de Kart, que acontece no dia 25 de setembro.

Segundo ele, o próximo passo é buscar a realização de etapa do Brasileiro de Kart em Anápolis e, para isso, o Kartódromo deve passar por adequações. “Queremos trazer o Brasileiro 2022 com quase 500 pilotos”, destaca.