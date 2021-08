Anápolis cresce e está muito próxima de alcançar 400 mil habitantes, aponta IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) atualizou, na última sexta-feira (27), o número total de habitantes em Anápolis.

Em agosto do ano passado, um levantamento similar também foi feito pela organização e constatou uma população estimada de 391.772 pessoas.

Desde então, o município apresentou um crescimento de 1,2%, tendo agora 396.526 moradores.

Para fins de comparação, desde o último Censo, realizado em 2010, a cidade apresentou um crescimento populacional de mais de 18%. Na ocasião, a população estimada era de 334.613.

Com os cortes orçamentários realizados pelo Governo Federal, o Censo demográfico, que costuma ser divulgado de dez em dez anos, teve a edição de 2020 adiada por um ano.

Porém, após o anúncio de mais um corte de verba, a pesquisa também foi descartada em 2021, restando ao IBGE fazer levantamentos mais simples para manter registros Brasil afora.

Esta última atualização deixou Anápolis cada vez mais próxima da marca de 400 mil habitantes e ainda mais consolidada no posto de terceira cidade mais populosa de Goiás.

Goiânia e Aparecida de Goiânia completam a parte de cima do pódio, com uma população de 1.555.626 e 601.844 habitantes, respectivamente.

O cálculo do IBGE é feito com base nos registros de natalidade dos cartórios, nos registros de mortes do Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) e também leva em conta os índices de migração.

Este último é referente às pessoas que mudam de estado ou cidade, no caso com destino a Anápolis.

Nestas situações, os endereços cadastrados em órgãos oficiais do governo são analisados para compor a métrica.