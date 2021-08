Jovem de 18 anos é encontrada morta após sair para jantar com amigas em Goiás

O final da noite de segunda-feira (30) ficou marcado pela localização do corpo de Ariane Bárbara Laureano de Oliveira, de 18 anos. A jovem, que morava em Goiânia, estava desaparecida há 07 dias.

Detalhes sobre o local em que o cadáver estava ainda não foram revelados, mas o Instituto Médico Legal (IML), responsável pela identificação oficial, confirmou que ela estava em estado avançado de decomposição.

Segundo o G1, a Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH) confirmou que já está investigando o caso. Ainda não há também detalhes sobre o sepultamento.

Ariane havia sumido no último dia 24. Ela saiu da residência em que vivia com a família por volta das 20h e chegou a mandar mensagem para mãe, afirmando que voltaria em breve.

“Ela me mandou um áudio dizendo que estava no Lago das Rosas e que ia até o Setor Jaó jantar com amigas, levou a chave e disse que voltaria no mesmo dia. Ela nunca fica sem me dar notícia”, contou a genitora, Eliana Laureano, ao G1.

A preocupação ficou mais forte depois que a menina não voltou e parou de fazer contato pelo celular. Um conhecido alega ter visto a moça no dia em que desapareceu, mas esse fato ainda não foi devidamente apurado.