Vídeo mostra momento em que motorista da Urban sofre atentado no terminal

Uma câmera de circuito interno instalada no Terminal Urbano de Anápolis flagrou o exato momento em que o motorista da Urban sofre o atentado que lhe que deixou com 80% do corpo queimado na tarde desta quarta-feira (1º).

O registro durou pouco mais de um minuto e mostra o ônibus chegando em um dos boxes da estação central.

Em dado momento um clarão surge dentro do veículo e assusta as pessoas que estão no pátio.

Segundos depois o motorista sai em desespero e tentando apagar as chamas do próprio corpo.

A mulher que jogou álcool e ateou fogo no profissional é contida por populares e mais gente se aproxima.

Como adiantado pelo Portal 6, ao ser presa pela Companhia de Policiamento Especializado (CPE), a mulher demonstrou confusão mental e não conseguiu apontar um motivo para o crime.