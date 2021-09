O empresário Carlos Alberto de Oliveira Andrade, que nos deixou no último dia 14 de agosto, escreveu um importante capítulo na História de Goiás. Em Anápolis, é possível afirmar, sem exageros, que mudou o curso da Economia da cidade, que já é reconhecida internacionalmente como uma referência industrial. No entanto, foi com a sua habilidade empresarial e seu caráter visionário que, em 2007, instalou nossa primeira montadora da linha Hyundai.

Os benefícios foram imediatos: geração de riquezas para o Brasil, para Goiás e para Anápolis, que também recebeu um importante polo de geração constante de empregos, uma vez que a montadora desde seu início possui uma agenda de expansão permanente com mais e mais investimentos. Para além do seu perfil de investidor e empreendedor arrojado, Carlos Alberto deixou uma lição de autoestima para os anapolinos ao evidenciar para o Brasil as potencialidades de Anápolis na produção automobilística.

Neste século, poucos homens tiveram a oportunidade de demonstrar este conjunto de qualidades: ser uma referência para os demais empresários, um espelho para os empreendedores iniciantes que alimentam um sonho e, ainda, ser protagonista de uma história que ficou e para sempre estará marcada em Anápolis. A CAOA representa o Goiás que queremos, com crescimento econômico nos municípios goianos, geração de oportunidades e renda.

O legado de Carlos Alberto, portanto, se torna uma régua para o desenvolvimento de Anápolis e das demais cidades, demonstrando que é possível fazer mais, usando de criatividade, inovando, atraindo investimentos privados para as regiões e fazendo – desta forma – a diferença na vida dos trabalhadores goianos. Dado este protagonismo à frente da Hyundai e, posteriormente da montadora Chery a qual ele também trouxe para Anápolis, por questão de reconhecimento e gratidão, apresentei na Assembleia Legislativa de Goiás um Projeto de Lei que dará nome a via do anel viário a Carlos Alberto de Oliveira Andrade.

Acredito que esta é uma maneira de homenagear sua memória, mas, sobretudo, manter ainda mais vivo o seu exemplo no presente e para as futuras gerações.

Amilton Filho é advogado e deputado estadual pelo Solidariedade. Escreve às quintas-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.