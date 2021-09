Após ser questionado por fã se investiria no time Vasco da Gama, Whindersson Nunes tuitou nesta sexta-feira (10) que não iria gastar dinheiro com futebol já que seu foco era financiar projetos de pesquisa.

No tuíte, o fã cita que celebridades como Felipe Neto e Marcelo Adnet foram responsáveis por ajudar na contratação do lateral Rafael para o Botafogo. “Tá na hora do Whindersson Nunes gastar seus milhões com o Vasco, juntar com outro vascaiano famoso e trazer o [Philippe] Coutinho de volta”, escreveu. Em resposta ao torcedor, o comediante elencou que está financiando pesquisas: uma que está construindo um motor para cadeiras de rodas e outra que desenvolve um dispositivo que sinaliza buracos de estradas para evitar acidentes. “Não vou gastar nada com time, só torcer”, disse Whindersson.

O jornalista esportivo José Passini respondeu ao tuíte do humorista com “Por isso tu é corno”, em referência ao término do casamento com a cantora Luísa Sonza, apagando logo em seguida. Whindersson chegou a soltar indiretas para o vascaiano, deixando implícito que poderia processá-lo.

Felipe Neto entrou na discussão em defesa do jornalista, afirmando que, por parte do youtuber, este teria “mais advogado que Eike Batista”.

E, em resposta a Whindersson, o youtuber disse que faz doações “a todo tipo de instituto, ONG e movimento”. “Investi quase 1 milhão de reais na criação do Instituto VERO de educação digital. Criei o movimento ‘Cala Boca Já Morreu’ de apoio pra pessoas perseguidas por opinião. E vou gastar em time sim”, escreveu.

“Parabéns é o próprio Jesus”, ironizou o comediante em resposta ao youtuber.

“Minha briga é com esse desgoverno. Todo o resto é irrelevante e só desejo paz, harmonia e, principalmente, terapia”, tuitou Felipe Neto nesta sexta-feira (10).