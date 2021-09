Chega nova função no WhatsApp que não era esperada por ninguém e virou motivo de polêmica nas redes sociais desde esta quinta-feira (16).

O recurso atualizou a paleta de cores da interface do aplicativo dando novos tons de verde aos balões de chats dentro das conversas pessoais e grupos.

Usuários reclamaram no Twitter que não foram avisados previamente da atualização e desaprovaram a novidade inserida no mensageiro.

Alguns disseram ter ficado confusos e outros até compararam a modificação com o daltonismo, denominação comum para pessoas que têm alterações na visão das cores. Confira:

o whatsapp mudou de cor e eu achando que peguei daltonismo pic.twitter.com/k8BIYbUjQy — Daniel – Editor de vídeo (@eusoudaniel21) September 16, 2021

Afinal, chega nova função no WhatsApp que não era esperada por ninguém?

Apesar da nova função com a paleta de cores ter causado polêmica nos usuários, ela já estava prevista para entrar no WhatsApp.

O WABetaInfo, site especializado em adiantar novidades que vem para aplicativo, detalhou que ela havia sido flagrada em fase de testes na versão beta.

No entanto, não existia uma data específica para que o recurso chegasse – razão pela qual pegou todo mundo que tem o WhatsApp de surpresa.

E a má notícia para quem não gostou encontra-se no fato de não ter como reverter essa atualização de cores na interface do aplicativo.

WhatsApp Beta

Essa modalidade serve para que os usuários possam testar previamente as funções em desenvolvimento para entrar no aplicativo.

Caso você queira ser um testador na versão Android, basta fazer a busca pelo aplicativo no Google Play com o termo “WhatsApp Beta” ao lado. Já no iOS, tem que ter primeiro o aplicativo Test Flight instalado.

Todavia, vale destacar que, pelo caráter experimental, nem sempre as novas funções acabam implementadas de imediato e podem ser canceladas sem aviso prévio.

Por fim, o WhatsApp lembra que a versão de testes do aplicativo pode apresentar instabilidades que a versão final não apresenta.