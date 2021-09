Mensagens de bom dia para WhatsApp: onde achar de graça

As mensagens de bom dia, boa noite, boa semana, um mês iluminado no WhatsApp são amadas por algumas pessoas. Enquanto isso, há quem não as suporta. Foi pensando nisso, que hoje o Portal 6, te apresenta aplicativos e sites que trazem coleções de imagens para todos os gostos, bonitinhas ou irônicas, ótimas para compartilhar nos seus grupos. Vem com a gente!

Mensagens de bom dia para WhatsApp – Para quem acorda feliz

Mensagens de Bom Dia

Esse site disponibiliza mais de 150 imagens de bom dia. Quase meio ano para você que quer alegrar (ou irritar) amigos e familiares diariamente.

Bonitas Mensagens

Basicamente, aqui você encontra frases de amor, filosóficas e religiosas, entre outras, com imagens de fundo para compartilhar. Está também no Facebook.

Meme Generator

Olha que interessante: neste aplicativo você cria seu próprio meme. Em resumo, você pode usar imagens clássicas do próprio app, ou fazer o upload da sua. E personalizar o texto (para o bem ou para o mal).

MeuZapZap

Além de ofertar vídeos, imagens, frases e sons. Em síntese, este site possui grupos temáticos de WhatsApp com regras de participação: esportes, games, notícias etc. Vale a pena!

Whatstube

Por fim, se você busca vídeos, imagens, áudios, GIFs, frases, este site oferece um repositório enorme para compartilhar.

Para quem acorda de mau humor:

Bichinhos Xingando

Não se engane, aqui a fofura é só na aparência. Porque onde já se viu gatinhos com a boca suja? Vem conferir.

Disney Irônica

Chega de romantismo. Esta página une personagens famosos da Disney a uma dose hilária de realidade.

Frases Indiretas

Ok, este aplicativo disponibiliza mais de 250 frases de indiretas prontas e divididas em categorias. Além disso, permite criar memes e compartilhar direto do app para WhatsApp, Facebook, Twitter etc.