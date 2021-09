Saiba quantos anos vive um gato e como cuidar dele para que fique com você por mais tempo

Quem não ama os gatinhos? Parece inusitado, mas o gato é um animal de vida bastante longa e pode viver mais do que um cão de raça pequena. De acordo com as estimativas, eles poderiam viver até os 15 anos,pasmem. Entretanto, outras condições influenciam quanto tempo eles ficarão com você.

Por exemplo, estilo de vida ou dieta alimentar, aos quais se acrescenta que existem variantes genéticas ou doenças que podem encurtar a sua vida. Mas vem com o Portal 6 que te ajudamos a entender isso. Vamos lá!

Gato de rua

Infelizmente, se você se apaixonou pelo gato do quarteirão, saiba que suas chances de morrer antes dos 15 anos são muito altas. Segundo pesquisas, os gatos de rua têm 50% de chance de viver mais de 2 anos.

Basicamente, isso ocorre porque na rua estão expostos a perigos para os quais nem sempre estão preparados. Por exemplo, carros, luta contra animais maiores, eles podem cair de lugares altos ou ficar presos em becos sem saída.

Outro problema é a comida. Eles aumentam o risco de contágio com doenças mortais porque comem o que podem encontrar para sobreviver.

Gato doméstico

Em contrapartida, se você tem seu felino sempre em casa, pode demorar até cerca de 20 anos para ele morrer. Para além disso, há um registro de um gato nos Estados Unidos que morreu aos 32 anos.

Geralmente, existem raças que vivem muito mais tempo do que um gato doméstico normal. Para se ter uma ideia, os gatos siameses e siberianos podem ter mais de 20 anos de idade. Isso se eles levarem uma vida saudável e ativa.

Se eles estiverem com a vacinação em dia, uma alimentação saudável, temperamento bom e uma boa saúde, sua expectativa de vida será aumentada, com certeza. É importante que eles levem uma vida ativa e façam exercícios diariamente para evitar a obesidade.