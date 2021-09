Em Anápolis, caminhão desengata e passa por cima de mecânico

Um mecânico de 25 anos precisou ser resgatado às pressas na noite de sábado (25) após ser atropelado por um caminhão em mal funcionamento.

O acidente aconteceu no Residencial Cidade Industrial, bairro localizado na região Extremo Sul de Anápolis.

O jovem estava tentando consertar uma falha no veículo, que desengatou e saiu do lugar com o profissional ainda embaixo do pneu.

Ele teve fratura nas pernas e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado consciente ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).