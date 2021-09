Barcelona (do Equador) e Flamengo jogarão na noite desta quarta-feira (29), a segunda partida do confronto da semifinal da Copa Libertadores 2021, no Estádio Monumental. Assistir Barcelona Guayaquil x Flamengo ao vivo. Veja onde!

No jogo de ida, o Rubro-Negro venceu o adversário pelo placar de 2 a 0 e saiu na frente pelo sonho de chegar a mais uma final da competição mais importante do continente.

Quem aguarda de camarote o vencedor deste duelo é o Palmeiras. O time paulista empatou em 1 a 1 com o Atlético MG no Mineirão e se classificou para a grande decisão pelo critério do gol fora. Na semana passada, no Allianz Parque, os dois times empataram em 0 a 0.

Para confirmar a clasificação, o Mengão jogará com força máxima. Filipe Luiz e Arrascaeta, que ficaram de fora no primeiro jogo, retornam a equipe e devem começar a partida como titulares.

Escalação

Renato Portualuppi deve mandar a campo os seguintes 11: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís; Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. A ausência mais sentida é Thiago Maia que está com dores na coxa esquerda. Leo Pereira, expulso no final do primeiro jogo, também não viajou e fica de fora.

Além dos retornos tão aguardados, o Flamengo deve ter novamente o zagueiro David Luiz formando dupla com Rodrigo Caio. Estreante no primeiro jogo, o zagueiro foi poupado no final de semana (em partida pelo Campeonato Brasileiro) e retorna a campo na noite de hoje.

Já o Barcelona vai em busca da remontada com Burrai; Castillo, León, Riveros, Pineida; Piñatares, Carcelén, Preciado, Díaz, Martínez e Mastriani. O técnico equatoriano disse em entrevista coletiva, que colocou os seus jogadores para treinar pênaltis pois está confiante em uma virada histórica em plenos domínios.

Quem apita a partida é o chileno Roberto Tobar. No VAR o também chileno Julio Bascuñan. A transmissão será feita pela Fox Sports, a partir das 21h, com início da partida ás 21h30.