Raul Seixas cantava sobre o dia em que a Terra parou apontando como o cotidiano das pessoas foi alterado e atravessado na canção. De simples tarefas domésticas até a rotina da cidade.

A pane ocorrida com as redes sociais no dia de ontem provocou efeito parecido, mostrando o quão dependentes estamos das conexões alimentadas pela rede mundial de computadores.

Atualmente muito do que é desenvolvido no mundo do trabalho depende da comunicação e interação oferecidas no mundo virtual. Empresas, agências, indústrias, vendas, tudo parou.

Muitas pessoas ficaram sem ter o que fazer, precisaram reinventar agendas e trocar o modus operandi para conseguir entregar suas demandas a tempo. Esse episódio nos mostra como estamos reféns das tecnologias e da conectividade.

Numa sociedade cada vez mais líquida, competitiva e acelerada, essa parada obrigatória nos fez repensar o que estamos fazendo com nosso tempo e nossas relações. Você aí, além do WhatsApp, tem alguém pra conversar?