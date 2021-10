Volta dos shows em Goiânia será estreada por Gusttavo Lima no Estádio Serra Dourada

Se você estava sentindo a falta de um show sertanejo com a multidão, seu momento chegou. O cantor Gusttavo Lima anunciou pelas redes sociais, que fará um evento-teste no estacionamento do Estádio Serra Dourada em Goiânia.

Programado para o próximo dia 23 de outubro, sábado, o evento será realizado na véspera do aniversário da capital goiana.

Os ingressos vão começar a ser vendidos a partir das 18h dessa quarta-feira (06). De acordo com a publicação do embaixador, o show terá um palco 360º.

Para participar do evento é obrigatório apresentar o cartão de vacinação e ter feito a imunização completa contra a Covid-19.

O número de ingressos serão limitados, mas ainda não se sabe a quantidade máxima de pessoas que poderão comparecer ao evento.

O último decreto sanitário de Goiânia determina que eventos e locais abertos, podem receber até 2 mil pessoas.

No entanto, até a data do show, as normas podem ser modificadas para uma possível flexibilização.