Prestar contas é aumentar responsabilidade por mais resultados

Esta semana tive a oportunidade de retornar à Câmara Municipal, casa em que comecei minha atuação política. Minha relação com a Câmara é afetiva desde os primeiros passos que dei por lá acompanhando meu pai, Amilton Batista.

Mais tarde, tendo a honra de ser presidente do Legislativo, sempre ressaltei a importante missão do vereador, representante direto do povo. Ser vereador é mérito, motivo de orgulho e missão de vida. Hoje levo à Assembleia Legislativa a experiência humana e política que tive nos anos de legislativo anapolino.

Prestar contas como deputado estadual me deixa duas impressões: a sensação de deve cumprido ao trazer investimentos na Saúde, na Educação e no Desenvolvimento Econômico. Ao mesmo tempo, redimensiono minha responsabilidade para fazer mais. Se conseguimos tanto até aqui, agora queremos ir além, ampliando conquistas.

Na Câmara, apontamos o resultado do trabalho: destinamos recursos para a construção de um novo Posto de Saúde, no Santos Dumont, verbas para otimizar a atuação dos Agentes de Saúde, para compra de equipamentos e para manutenção das instituições de Saúde.

Na Educação, atuamos maciçamente. Há 20 anos, um novo colégio não era construído em Anápolis e mudamos esta realidade ao enviar R$ 1,8 milhão à nova unidade do Colégio Salvador Santos, no Calixtolândia. No Industrial Munir Calixto, conseguimos junto ao Governo de Goiás mais de R$ 1 milhão para o novo prédio Colégio Estadual Munir Calixto. Superamos a marca de R$ 15 milhões em investimentos destinados a reformas, ampliações e modernizações dos demais colégios.

Atuamos também politicamente. Junto com o Prefeito Roberto Naves conseguimos destravar a área da Plataforma Logística, transformando-a em uma nova área ao DAIA. Com a autorização do governador Ronaldo Caiado e da Alego, temos mais de 100 lotes industriais disponíveis. Assim, abrem-se milhares de novos empregos, gerando mais renda aos trabalhadores.

Nosso trabalho se completa ao podermos olhar nos olhos dos vereadores e da população e apresentarmos estes resultados em quase três anos. Queremos mais. Juntos, vamos trabalhar para que, a cada retorno, tenhamos mais a entregas que façam a diferença na vida de todos em Anápolis.

