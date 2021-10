6 séries curtas e boas na Netflix para maratonar em um dia

Você é do time Grey ‘s Anatomy com dezenas de temporadas ou do time das séries curtinhas, que não enrolam muito? Bom, a cada dia que passa chegam mais e mais séries nas plataformas de streamings. Foi pensando nisso que hoje o Portal 6 vai facilitar sua vida! Iremos te apresentar 6 séries curtas e boas na Netflix, para você maratonar em um dia de folga. Vem com a gente!

6 séries curtas na Netflix:

1. Cara x Cara

Começamos nossa lista com Cara x Cara. Basicamente, com apenas uma temporada ela é uma comédia com pitadas dramáticas. Assim, um homem desesperançoso decide aderir a um tratamento que modifica o DNA das pessoas, as transformando na melhor versão de si mesmas.

2. Pit Stop

Essa é uma produção para quem gosta de corridas. No geral, Pit Stop é um sitcom que acompanha uma equipe da NASCAR. Em resumo, o dono da equipe surpreende a todos ao anunciar que está passando os negócios para sua filha, uma jovem sem experiência no esporte.

3. Boneca Russa

A comédia Boneca Russa acompanha Nadia. Em resumo, uma engenheira de software que morre durante sua festa de aniversário. Porém, sua morte dura pouco, já que ela acorda e vive tudo novamente, entrando em um looping temporal.

4. Feel Good

Essa série possui duas temporadas, o que pode ser um pouco mais longa. Porém, ela é considerada pela crítica uma das melhores séries de comédia da plataforma. Basicamente, uma comediante de stand-up lida com sua recuperação do vício em drogas, ao mesmo tempo em que se joga de cabeça em um relacionamento com uma parceira que, até então, se considerava heterosexual.

5. Samantha!

Tem série brasileira com episódios curtos para maratonar na Netflix! Samantha! gira em torno de uma mulher que, quando pequena, era uma das maiores estrelas infantis da TV. Assim, ela faz de tudo para voltar para a frente das câmeras, ao mesmo tempo em que precisa lidar com seus três filhos e o marido, um ex-jogador de futebol que acabou de sair da cadeia.

6. Love Death + Robots

Por fim, essa é uma distopia! Love Death + Robots reúne episódios animados feitos com técnicas diferentes, que misturam terror e ficção científica em suas tramas. Assim, são histórias que exploram temas como futuro, amor, tecnologia e vida extraterrestre, sempre com uma boa dose de humor ácido.