Em apenas 02h, Catalão recebe 70% da chuva que cairia no mês e abre alerta para todo estado

Localizada no Sudoeste de Goiás, Catalão sofreu com a tempestade que caiu na cidade neste domingo (10).

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) calculou que, em 02h, caiu 70% da chuva que era esperada para outubro. As rajadas de vento também foram fortes, chegando a 50km/h.

A forte precipitação em Catalão ligou o sinal de alerta para todos os municípios de Goiás, sobretudo para as mais populosas devido aos transtornos em potencial.

Tanto é que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já emitiu um aviso “laranja” de tempestade para Goiânia, Aparecida e Anápolis.

Até quinta-feira (14), a temperatura deve oscilar entre máximas de 29º C e mínimas de 21º C, com possibilidade de chuva acima dos 90% em todos esses dias.

Também ficará alta a umidade relativa do ar, que girará em torno dos 95%, algo só visto em dias bastante chuvosos.

Ao contrário do que registrado em Catalão, nesses três municípios a expectativa é de os ventos sejam menos intensos.