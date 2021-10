Carrefour anuncia abertura de novas vagas em Anápolis até o final do ano

O Carrefour irá disponibilizar vagas de emprego para diversas áreas de atuação em Anápolis.

Ao todo, serão ofertadas 20 oportunidades, a serem preenchidas até o final do ano.

Além do hipermercado, carro-chefe da marca, também são procurados profissionais para atuar na drogaria e posto de combustível.

Segundo a empresa, além da capacitação individual, será analisada o caráter de diversificação da equipe para uma composição “com os mais diversos perfis”.

Além dos benefícios legais, o Carrefour oferece convênio médico, odontológico e de farmácia, além dos 5% de desconto nas compras realizadas com o cartão próprio em alguma das unidades da rede.

Todas as etapas do processo seletivo, incluindo a inscrição, serão realizadas de forma online, através do site – que pode ser acessado clicando aqui.

A única exceção fica por conta da entrevista final com o gestor da área, que deve acontecer de maneira presencial.