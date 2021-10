Nova unidade de saúde é inaugurada em Anápolis com capacidade para atender 13 mil pessoas

Anápolis inaugurou nesta quarta-feira (13) um novo ponto de atendimento de saúde no Vivian Parque, bairro da região Sul da cidade.

Segundo o prefeito Roberto Naves (PP), a ideia do projeto não foi só oferecer uma melhor estrutura, mas também otimizar os serviços e aprimorar o atendimento – passando da casa de 13 mil pessoas, mais que o dobro do que a região já atendia.

A UBS vai atender, além dos moradores do Vivian Parque, também a população do Vale das Laranjeiras e do Residencial Morumbi, que será cadastrada pelos agentes comunitários de saúde nas próprias residências.

Situado na Avenida Pedro Ludovico, o ponto de atendimento contará com duas equipes de Saúde da Família compostas por médicos, cirurgiões dentistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de saúde bucal e agentes comunitários.

Haverá ainda um Núcleo Ampliado de Saúde da Família (eNasf) para a realização de serviços como consultas médicas, de enfermagem e odontológicas, vacinação, pré-natal, visita domiciliar, exames, teste rápido, curativos e acolhimento de demanda espontânea.

Também terá programa de tabagismo, acompanhamento para diabéticos, hipertensos, gestantes, crianças e idosos.