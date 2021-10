Abertas mais de 500 vagas para quem quer fazer o EJA junto com curso técnico em Goiás

Estão abertas mais de 500 vagas para quem quer fazer a modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) junto com curso técnico em Goiás.

As oportunidades no Instituto Federal de Goiás (IFG) são voltadas a todos aqueles que têm mais de 18 anos e ainda não concluíram o ensino médio.

As inscrições poderão ser realizadas até o próximo dia 15 de novembro no site do Centro de Seleção da instituição.

Ao todo, são 16 cursos distintos para diversas áreas em 13 câmpus de municípios de todo o Estado de Goiás.

Vale ressaltar que os cursos técnicos integrados ao ensino médio serão ministrados no período noturno, para facilitar o acesso de quem trabalha.

Os cursos do IFG são gratuitos e a seleção ocorrerá mediante sorteio das vaga, a ser realizado no dia 15 de dezembro.

Para mais informações, como o quadro de vagas para cada curso em cada campus, consulte o edital.