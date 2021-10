Jovem vai parar no hospital após ter o pulmão perfurado em sessão de acupuntura

O que era para ser apenas uma relaxante sessão de acupuntura se tornou um grande pesadelo para Jessika Aldrey Germiniani de 26 anos. Após procurar uma massoterapeuta para aliviar os incômodos que sentia no pescoço, a empresária descobriu que teve o pulmão perfurado durante o procedimento.

O caso aconteceu na última segunda-feira (11), em Sorriso, no Norte do Mato Grosso. Em entrevista ao G1, a mulher explicou que as dores tiveram inicio durante o processo, mas que a profissional garantiu que eram normais e a liberou para ir para casa.

“Eu senti muita dor na hora, mas ela falou que fazia parte do procedimento e me liberou para ir para casa. No mesmo momento comecei a sentir dor e falta de ar. Cheguei em casa tentei deitar, mas não conseguia e a falta de ar foi aumentando”, disse.

Ao chegar no hospital, um exame apontou que Jessika estava com pneumotórax (presença de ar entre as camadas da pleura) e necessitava urgentemente de uma cirurgia de emergência.

Além da cirurgia, a empresária também terá de usar um dreno para retirar o ar dos pulmões e contará com o acompanhamento de uma fisioterapeuta.