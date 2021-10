Equador declara estado de exceção por causa da violência e do narcotráfico

(FOLHAPRESS) – O presidente do Equador, Guillermo Lasso, anunciou que o país está em estado de exceção e que as Forças Armadas sairão às ruas para velar pela segurança dos cidadãos. “As Forças Armadas serão sentidas com força”, afirmou, em cadeia nacional de TV na noite desta segunda-feira (18).

A princípio a medida será válida por 60 dias. No começo da noite, Lasso ainda nomeou um novo ministro da Defesa, Luis Hernández, para o lugar de Fernando Donoso, que havia renunciado pela manhã.

O presidente afirmou que as mudanças se davam em nome do combate ao narcotráfico e o combate à violência.

Segundo ele, a pasta da Defesa apresentaria um plano de reforma das Forças Armadas, com o objetivo de que a luta contra a violência seja “mais forte, sólida e comprometida”. O Equador vive uma crise de motins em prisões, com a mais recente rebelião, no final de setembro, tendo terminado com um saldo de 118 mortos.

A essa crise se soma a aparição do próprio Lasso no caso Pandora Papers. O Congresso do Equador aprovou no último dia 10 abertura de investigação para apurar se o presidente agiu ilegalmente ao manter dinheiro em paraísos fiscais, conforme revelado pela série de reportagens do ICIJ (Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos).