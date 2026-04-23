Homem é preso em Goiânia após abusar de criança de 8 anos; mãe flagrou o crime

Autor estava morando de favor há cinco meses na casa do irmão de consideração, que é padrasto da vítima

Augusto Araújo Augusto Araújo -
Homem é preso em Goiânia após abusar de criança de 8 anos; mãe flagrou o crime
Autor confessou ter abusado de criança na residência do irmão de consideração, em Goiânia. (Imagem: Divulgação/PMGO)

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) após abusar sexualmente de uma criança de apenas 08 anos de idade, em Goiânia.

Conforme divulgado pela corporação, o caso aconteceu na madrugada de quarta-feira (22), no Setor Jaó. A mãe da criança avistou o ocorrido, após descer para a cozinha e flagrar o crime.

Vale ressaltar que o homem estava morando de favor há cinco meses na casa do irmão de consideração, que é padrasto da vítima, e teria se aproveitado do ambiente familiar para praticar abuso.

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Após ser avistado pela mãe da criança, ele fugiu do local. Contudo, uma força-tarefa foi montada e localizou o homem horas depois, escondido na casa de um amigo, no Jardim Novo Mundo.

Assim, ele foi preso e entregue ao Poder Judiciário para as medidas legais cabíveis. Na ficha criminal, o autor confesso possui passagem por roubo e outro estupro de criança que aconteceu em Roraima.

 

 

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Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

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