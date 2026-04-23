Série da Netflix sobre Ronaldinho Gaúcho é a mais vista em 15 países

Série documental "Ronaldinho Gaúcho" mostra as alegrias, as tristezas, os dribles e os rolês aleatórios do ex-jogador

Folhapress - 23 de abril de 2026

(Foto: Divulgação/Netflix)

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Ronaldinho Gaúcho foi um dos melhores nos campos, e agora mostra ser também um craque no audiovisual. A série da Netflix em homenagem a ele entrou no top 10 das mais vistas no mundo inteiro com apenas uma semana do lançamento.

Segundo a plataforma, o projeto ocupa o 2º lugar entre os de língua não inglesa e o primeiro lugar no ranking de 15 países. Já são 4,7 milhões de acessos ao documentário.

A série documental “Ronaldinho Gaúcho” mostra as alegrias, as tristezas, os dribles e os rolês aleatórios do ex-jogador e uma das maiores lendas da história do futebol em todos os tempos.

A obra faz um mergulho na vida profissional do craque brasileiro, que viveu seu auge absoluto no Barcelona, de 2003 a 2008. “O Bruxo”, como ficou conhecido, conquistou uma Bola de Ouro da Fifa em 2005 e a eleição de melhor do mundo em 2004 e 2005.

As glórias, os feitos conquistados e o jeito espontâneo e acolhedor do ex-craque da seleção são lembrados em depoimentos de figuras icônicas do esporte, como Lionel Messi, Neymar, Cafu, Roberto Carlos, Gilberto Silva, Felipão, Galvão Bueno e Carles Puyol.

O projeto, com direção de Luis Ara e produção da Canal Azul e da Trailer Films, também aborda a passagem mais triste: o período em que ele ficou preso com o irmão, Assis, no Paraguai, em março de 2020.

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