Rally dos Sertões 2026 vai começar e terminar em Goiânia; corrida percorre 4 mil km ao longo de três estados

Divulgada como "maior desafio off-road das Américas", competição volta a ser sediada na capital 13 anos depois

Natália Sezil - 23 de abril de 2026

Rally dos Sertões 2026 vai começar e terminar em Goiânia. (Foto: Divulgação)

O Rally dos Sertões, divulgado como “maior desafio off-road das Américas”, vai começar e terminar em Goiânia em 2026. Após ser palco da etapa Brasil do MotoGP em março, a capital de Goiás sedia a partida e a chegada da 34ª edição da competição.

A prova já tem data para acontecer: entre os dias 22 e 30 de agosto. O roteiro, conforme apresentado nesta quinta-feira (23), vai passar por três estados, percorrendo cerca de 4 mil km ao longo de oito etapas.

Pilotos e navegadores vão acelerar por Goiás, Bahia e Tocantins, em caminhos cheios de poeira, areia e pedras marcados pelo Cerrado.

Ao todo, serão oito cidades. Cavalcante, na Chapada dos Veadeiros, é o destino da primeira etapa. Na segunda, carros, motos e UTVs atravessam a divisa com a Bahia para alcançar Luís Eduardo Magalhães.

A etapa Maratona é a seguinte, em que apenas os próprios competidores podem fazer a manutenção de seus veículos – acontece no Tocantins. Ali, Mateiros e o Jalapão são a terceira parada.

Porto Nacional, ainda no Tocantins, marca a metade do rally e o início do caminho de volta. De novo em Goiás, Minaçu, Niquelândia e Goianésia são as três últimas cidades, antes de retornar a Goiânia.

Na capital, ficará montada a Vila Sertões, que reúne a estrutura das equipes. O ponto será o Autódromo Internacional Ayrton Senna.

Esta é a terceira vez que Goiânia recebe a chegada do rally. Antes disso, cumpriu essa papel em 2013 e 2005. A expectativa é de que aproximadamente 200 veículos sejam inscritos na competição.

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