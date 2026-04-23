Bruno Mars vira alvo de críticas ao divulgar turnê de Chris Brown
Principal controvérsia gira em torno do histórico de Chris Brown, que foi condenado por agredir Rihanna em 2009
ADRIELLY SOUZA
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Uma publicação de Bruno Mars nas redes sociais colocou o artista no centro de uma nova polêmica. O cantor compartilhou a divulgação da turnê “The R&B Tour”, que reúne nomes como Chris Brown e Usher, e acabou provocando uma onda de críticas.
O conteúdo, publicado nos stories, rapidamente viralizou fora da plataforma e passou a ser discutido por internautas. Para embalar o post, Bruno utilizou a música “New Flame”, parceria com Chris Brown, Usher e Rick Ross, o que intensificou ainda mais a repercussão.
A principal controvérsia gira em torno do histórico de Chris Brown, que foi condenado por agredir Rihanna em 2009. O caso, amplamente divulgado na época, voltou a ser lembrado por usuários que questionaram o posicionamento de Bruno Mars ao promover a turnê.
Nas redes, parte do público criticou a atitude do cantor, apontando incoerência entre sua imagem pública e o apoio indireto a artistas envolvidos em polêmicas. Outros, no entanto, defenderam Bruno, argumentando que a divulgação não necessariamente representa concordância com atitudes passadas.
Além de Brown, o nome de Usher também entrou no debate. O artista foi recentemente associado a discussões envolvendo Diddy, o que ampliou o alcance das críticas ao line-up da turnê. Até o momento, o cantor não se pronunciou sobre as críticas.
