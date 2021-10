Famoso chef de Anápolis é selecionado para concorrer ao “Oscar” da culinária brasileira

O Prêmio Dólmã, tido como o “tapete vermelho” da gastronomia brasileira, terá uma presença anapolina confirmada na edição deste ano.

Previsto para acontecer a partir do 1º dia de dezembro, o evento será promovido no Pará e contará com representantes de todos os estados do Brasil.

O chef Egino Silva será o nome de Anápolis na competição, que também contará com outros dois chefs goianos.

Em entrevista ao Portal 6, o profissional definiu a participação como um momento de “realização profissional”.

“Trabalho muito forte em cada prato e o meu foco é sempre na satisfação do meu cliente. Se uma associação desse tamanho reconheceu como um trabalho bem feito, é motivo de muito orgulho”, comemorou.

Egino confessou que nem esperava esta oportunidade por agora e seguia trabalhando apenas com o pensamento de um reconhecimento futuro.

“Mas se veio agora, é um bom sinal, né?” contou aos risos.

A forma de acompanhamento deve ser divulgada em breve nas redes sociais do evento, através do @premiodolma.