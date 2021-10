Enfermeira quase fica cega e com lábios necrosados ao fazer preenchimento labial

Uma jovem enfermeira odontóloga, de 21 anos, passou por um grande susto nos últimos dias, após ser vítima de um insucesso durante o procedimento de preenchimento labial, em Durham, na Inglaterra.

Amy Wiseman contou ao jornal Daily Mail sobre o incidente e como ficou apavorada com a ideia de perder a visão e ficar com os lábios necrosados

O ácido utilizado no procedimento foi injetado exatamente em uma artéria, que bloqueou o fluxo sanguíneo da face da vítima.

Para a sorte da enfermeira, ela reconheceu rapidamente que havia algo estranho com os lábios, pois eles estavam extremamente inchados e feridos.

A decisão foi telefonar aos colegas dentistas e pedir opiniões. As respostas foram para que ela procurasse ajuda médica o quanto antes, pois o caso poderia ser ainda mais grave do que ela imaginava.

Ao jornal, ela ainda confirmou que realiza as aplicações desde os 17 anos com uma esteticista de confiança, no entanto, a profissional não possui treinamentos licenciados para realizá-los.

O ácido foi dissolvido dos lábios da jovem e o médico atendente confessou estar impressionado.

“A dentista dissolveu o preenchimento e o médico disse que o fato de eu ainda estar com o lábio era inacreditável. Se eu não trabalhasse com dentistas, teria perdido a visão e precisaria de um enxerto no rosto“, relembrou Amy.

Após o susto, a enfermeira odontóloga afirma que ficou com o lado do lábio onde o preenchimento foi dissolvido menor do que o outro.

“Isso me desencorajou e eu não faria de novo. Fiquei muito grata por termos de usar máscaras”, ponderou.