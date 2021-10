Como emitir o comprovante de vacinação contra Covid-19 no aplicativo do Ministério da Saúde

Com o avanço da imunização contra o vírus da Covid-19, a pandemia está chegando ao fim. Consequentemente, as tão esperadas viagens internacionais estão voltando ao normal. Mas, você sabe como emitir o comprovante de vacinação contra a Covid-19 no aplicativo do Ministério da Saúde?

Primeiramente, o Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 é um documento que comprova a vacinação do cidadão contra a Covid-19. Assim, o Ministério da Saúde disponibiliza, por meio do Conecte SUS Cidadão, a possibilidade de o cidadão visualizar, salvar e imprimir o seu certificado.

Porém, você só pode fazer isso após concluir o ciclo vacinal. Basicamente, tudo é cadastrado no SUS e a partir desse momento, o cidadão poderá emitir o certificado no serviço de vacina do aplicativo ou na versão web do Conecte SUS Cidadão.

Assim, se você vai viajar saiba que alguns países estão aceitando o Certificado Nacional de Vacinação contra a Covid-19 como comprovante de vacinação.



Quem pode utilizar este serviço?

Em resumo, todas as pessoas que completaram o ciclo vacinal finalizado contra a Covid-19 e tiveram seu Registro de Imunobiológico Administrado enviado à Rede Nacional de Dados em Saúde.

Etapas para a realização deste serviço:

1. Primeiro, realize o registro ao tomar a vacina, que basicamente efetiva-se pelo profissional ao aplicar as doses ou dose única.

2. Agora, você deve acompanhar o registro e certificar se os registros estão transmitidos à Rede Nacional de Dados em Saúde do Ministério da Saúde.

Como emitir o comprovante de vacinação contra Covid-19 no aplicativo do Ministerio da Saude:

1. Acesse o aplicativo ou a versão web do Conecte SUS Cidadão

2. No Conecte SUS Cidadão, buscar o ícone vacina >> apertar o ícone vacina >> ver o as doses administradas, abrir o detalhamento das doses administradas e clicar no botão emissão do certificado

3. A autenticação do documento pode ser realizada pelo leitor de QR Code do próprio aplicativo Conecte SUS, usando as câmeras nativas do dispositivo, ou pelo site Valida Certidão.