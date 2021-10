Adolescente é esfaqueado em Anápolis após entrar em briga para proteger madrasta

Está estável, consciente e orientado o adolescente de 16 anos que precisou ser internado no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) depois de ser vítima de um golpe de faca.

O Portal 6 apurou que o caso ocorreu no domingo (24), no bairro Novo Paraíso, depois que o garoto percebeu que a madrasta estaria tendo uma série discussão com uma vizinha.

O motivo do desentendimento ainda é uma incógnita, mas o menor teria entrado no meio de uma luta corporal para defender a companheira do pai e acabou sendo atingido no abdômen com a arma branca.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) teve de ser chamado para prestar os primeiros socorros e a responsável pelo ferimento ainda teria conseguido escapar.

Ao retornar para casa, mais tarde, a Polícia Militar esteve no endereço para encaminhá-la à Central de Flagrantes. A mulher deverá responder pelo crime de lesão corporal grave.