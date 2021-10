Trabalhador da área de segurança pública morre em acidente de forma misteriosa em Goiânia

Enquanto fazia patrulhamento de segurança em uma moto, um rapaz de 28 anos, foi morto em um acidente ocorrido, nesta madrugada de terça-feira (26) ainda de forma misteriosa, na Avenida 85, no Setor Sul, em Goiânia.

Segundo informações da Polícia Civil (PC), o jovem trafegava pela pista de rolamento da direita quando – próximo ao Edifício da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás (Faeg) – colidiu de forma inesperada o canteiro do meio-fio.

Com o impacto, perdeu o controle e bateu no meio de um poste de iluminação pública.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatado que o trabalhador não resistiu aos ferimentos. Isso ainda que, como segurança, fazia uso de todos os aparelhos de proteção exigidos.

De acordo com o GPS da moto, no momento do impacto, o veículo estava em velocidade média um pouco acima de 50km/h.

A Polícia Civil vai instaurar inquérito a fim de esclarecer a dinâmica, as causas e circunstâncias para o resultado do óbito. Câmeras de segurança vão auxiliar na investigação.