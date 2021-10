Descoberto plano de mulher que arquitetou a morte do ex em latrocínio junto com o novo namorado; vídeo

A Polícia Civil (PC) esclareceu o caso de um homicídio de um homem de 38 anos de idade ocorrido no dia 21 de outubro, em Goiânia.

O que parecia ser um latrocínio, roubo seguido de morte, foi desvendado como a execução de um plano arquitetado pela ex-mulher da vítima e o atual namorado.

Na ocasião do crime, a vítima acompanhava a ex-esposa ao trabalho quando foram ‘surpreendidos’ por um motociclista.

O condutor deu voz de assalto e, na sequência, golpeou o homem várias vezes com facas. Neste momento, a mulher saiu do local.

Entretanto, durante as investigações, a PC descobriu que a ex-mulher continuava a morar na mesma casa da vítima mesmo após nove meses de separação.

Nesse meio tempo, ocorreram vários desentendimentos entre o casal e a mulher iniciou um novo relacionamento.

Assim, a nova dupla amorosa combinou de assassinar o homem para passarem a viver juntos. Para tanto, simularam a prática de um latrocínio contra a vítima.

No dia do fato, antes de sair para o trabalho acompanhado da vítima, a ex-esposa ligou para o namorado, dando início então a execução do plano acordado previamente. Imagens de câmeras de segurança mostram quando a mulher foge do local e, em seguida, a vítima já passa ferida.

A ex-esposa e o namorado foram indiciados pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e as prisões preventivas serão analisadas pelo Judiciário.