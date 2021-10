UFG terá novo curso superior em 2022 com 40 vagas e foco no mercado de trabalho

A Universidade Federal de Goiás (UFG) está com a expectativa de oferecer uma nova graduação a partir de 2022. O Consuni, Conselho Universitário da instituição, aprovou a criação do curso de Engenharia de Materiais.

Serão ofertadas 40 vagas e os interessados poderão se inscrever pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

As aulas devem ser ministradas na Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT), no Campus Aparecida de Goiânia.

A implementação do curso na instituição busca suprir a necessidade do mercado nacional e principalmente regional pelos profissionais da área.

De acordo com Jaqueline Civardi, pró-reitora de graduação, “o egresso em Engenharia de Materiais na UFG vai ter uma formação sólida e todos os elementos necessários para atuar no mercado profissional”.

O engenheiro de materiais é responsável por pesquisar e criar novos materiais, ligas metálicas, plásticos e resinas para a indústria.

Em Goiás, por conta dos polos industriais espalhados pelo Estado, o profissional é bastante requisitado.