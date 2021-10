Após chuva e queda na temperatura, goianienses e anapolinos comemoram “climinha europeu”

Com o clima chuvoso começando a dar as caras em Goiás, a população foi às redes sociais para comemorar a queda nas temperatura e um tempo mais ameno.

Os moradores de Goiânia e Anápolis, por exemplo, não pouparam elogios para celebrar a chegada da estação chuvosa no estado.

Chuva maravilhosa aqui em Anápolis agora, serena… boa pra dormir. pic.twitter.com/HFPyKThiTs — Helton Curika (@HeltonCurikaBR) October 11, 2021

Anápolis já acordou com chuva. É isso que eu gosto Brasil — nay || 📖: Daisy Jones and The Six (@ngoncalvess_) October 18, 2021

Enquanto alguns comemoraram a chegada do “refresco” na cidade, outros aproveitaram para falar de uma tradição bem goiana de comer uma pamonha quentinha para se esquentar durante a época de chuvas.

Essa chuva em Goiânia merece uma pamonha — Vilmar Almeida #LULA2022 (@vilacf) October 29, 2021

parece (parece) que com a chuva de ontem e de hoje cedo o refresco chegou em goiânia — camila caiado 21 (@camila_caiado) October 31, 2021

Temperatura amanhã em Goiânia não passa de 27º, com chuva o dia todo. Eu amo demais esse tempo chuvoso pq eu finalmente consigo respirar sem sentir dor — Adriana e a Rapaziada (@adri_aandrade) October 31, 2021

E para quem está gostando desse momento, a notícia é excelente para praticamente todo as regiões do estado. A previsão para os próximos dias é de consolidação deste período chuvoso.

De acordo com dados do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (CIMEHGO), não só os dois municípios goianos devem enfrentar chuvas nos próximos dias. Mas também Porangatu, localizado na região Norte – Jataí (Sudoeste) e Itumbiara (Sul).

Na segunda-feira (1º) a previsão é de que tanto Anápolis quanto Goiânia tenham uma chuva amena, de 8mm de precipitação.

A temperatura na capital não deve passar de 30ºC, enquanto no município anapolino, a máxima prevista é de 28ºC.

No feriado de Finados, dia 02 de novembro, também deve ter chuva na região. Goiânia e Anápolis enfrentam uma previsão de chuvas fortes e com trovoadas, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A temperatura máxima na capital deve ser de 27ºC nesse dia, enquanto Anápolis deve registrar 28ºC no seu pico de calor.