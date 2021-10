Jovem morre após usar cola no pênis para não engravidar a namorada em motel

Um jovem indiano, de 25 anos, foi encontrado por um amigo, já inconsciente, nas proximidades de um motel em Gujarat, na Índia, e a causa chocou internautas no mundo todo.

O motivo? Ele teria utilizado uma cola forte no pênis como ‘preservativo’ na hora da relação íntima com a parceira, por não ter camisinha no momento.

A cola em questão se tratava do adesivo epóxi, tradicionalmente usado em madeiras, aços, soldas e concretos.

Quando encontrado, o amigo do jovem o levou para casa mas o quadro clínico do indiano era crítico.

Ele chegou a ser encaminhado ao hospital da região, mas não resistiu.

A substância foi capaz de intoxicar a corrente sanguínea do jovem, causando múltipla falência nos órgãos.

A investigação realizada pela polícia local informou ao Publimetro Chile que antes de passar cola nas partes íntimas, ele teria misturado a substância com lixívia, gerando um tipo de entorpecente e usado a droga incomum.