Quem não usa o WhatsApp? Não é mistério para ninguém, ele é um dos aplicativos mais usados ​​do mundo. Entretanto, nem todo mundo o conhece perfeitamente. O que queremos dizer é que existem alguns truques, que podem tornar seu uso muito mais fácil. WhatsApp: descobrimos o que acontece se você apertar o ícone do aplicativo!

Pois bem, os tais truques são atualizações do aplicativo. Como a opção de ouvir áudios acelerados ou de usar o mesmo perfil em vários dispositivos ao mesmo tempo. Porém, algumas atualizações ficam escondidas.

Há algum tempo o WhatsApp introduziu uma atualização que nos permite acessar um menu rápido, mesmo sem abrir o aplicativo. Basicamente, funciona tanto no Android quanto no iOS. Mas devido ao funcionamento diferente desses dois sistemas operacionais os efeitos de um mesmo gesto são muito diferentes. Veja:

Como ativar o menu no WhatsApp

Primeiramente, para ativar o menu rápido do WhatsApp no ​​smartphone, o ícone do aplicativo deve estar posicionado na tela inicial. Portanto, no Android se não estiver lá ou se tiver sido removido, necessita-se posicioná-lo procurando-o na lista de aplicativos. Aqui necessita-se manter pressionado o ícone do WhatsApp e depois “desenganchar-lo” no ponto da Home que preferir.

Como fazer o menu rápido

Para ativar esse truque, basta segurar o ícone do aplicativo na tela inicial por pelo menos dois segundos (no Android um é o suficiente) e as opções normalmente ocultas aparecerão. Basicamente, o que será diferente no iOS e no Android é a forma como os dois principais sistemas operacionais dos smartphones funcionam é diferente.

Em ambos os casos, as opções comuns a todos os aplicativos aparecerão na parte superior do menu. Enquanto no iOS, podemos excluir o aplicativo, compartilhá-lo com um contato ou colocá-lo na página inicial. No Android, poderemos removê-lo, desinstalar ou alterar seu nome. Em seguida, aparecerão as outras opções, o próprio menu rápido .

No Android veremos acesso rápido à câmera e depois aos 4 chats com os quais interagimos recentemente. Por fim, no iOS , haverá ícones para mostrar nosso código QR (muito útil para alguém nos adicionar rapidamente), para abrir a câmera, para iniciar um novo chat ou para pesquisar em chats existentes. WhatsApp: descobrimos o que acontece se você apertar o ícone do aplicativo e agora você já sabe!