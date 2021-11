Saiba como estão as rodovias goianas com a possível paralisação dos caminhoneiros

Os motoristas que forem pegar as rodovias goianas nesta segunda-feira (1º) estão com as rotas livres.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF) até 09h30 não havia bloqueio ou algum tipo de interdição de pistas por conta da possível paralisação anunciada por caminhoneiros.

Vale ressaltar que a Justiça proibiu bloqueios de estradas federais goianas pelo movimento grevista dos caminhoneiros autônomos sob pena de multas diárias de R$ 100 mil por pessoa física participante e de R$ 1 milhão para pessoa jurídica que organizar a manifestação.

A decisão é foi tomada na última sexta-feira (29) pelo juiz federal plantonista Bruno Teixeira de Castro, da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do estado de Goiás.

Em tempo

Os caminhoneiros vêm pressionando o Governo Federal desde meados do mês de outubro reivindicando, sobretudo, a queda do preço do litro do diesel e a qualidade das estradas.

A categoria chegou a se reunir para a tomada de decisão e colocou como limite esta segunda-feira (1º) para que o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, atendesse as demandas.