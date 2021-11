Conheça o restaurante de Anápolis que une sabor e carinho para criar pratos inesquecíveis

Quantas vezes os grandes chefs dizem por aí que a motivação para a execução de pratos premiados veio, na verdade, de um lugar já conhecido na memória do profissional?

Esta memória é relacionada, muitas vezes, com o sabor da infância. A afetividade da comida anda juntinho do carinho com que ela foi preparada, seja pela mãe, pai ou avó.

Não é à toa que virou expressão para elogio, né? “Tão bom quanto comida de vó”.

E é essa ideia de culinária amorosa e de casa que inspirou a criação do Eva Bistrô, restaurante de Anápolis especializado em comfort food – área da gastronomia focada justamente na comida caseira.

Em entrevista ao Portal 6, a dona do estabelecimento, Eva Cordeiro, contou que a inspiração para a criação do restaurante veio de um momento muito difícil.

“Eu tive um tumor muito grave no pé, que corri risco até de amputar. Para custear a cirurgia, que foi toda particular, eu recorri à uma feijoada num sábado”, explicou.

O “problema” é que ninguém aceitou que a comida era para um final de semana só. O celular de Eva não parou de tocar mais com as pessoas perguntando onde estava a tal feijoada e como faziam para conseguir mais.

Logo, ela acabou percebendo que aquilo a fazia muito feliz e as coisas tomaram maiores proporções, especialmente depois dela estudar a área da culinária que se especializava na comida afetiva.

Aí pronto. O “Eva Bistrô” já havia nascido, só faltava registrar.

Hoje, o restaurante, localizado na Avenida A, bem no alto do bairro Jundiaí, continua servindo a famosa feijoada aos fins de semana. Porém, muitos outros pratos foram adicionados ao cardápio que ganha uma nova variação todo dia.

Parmegianas, filé mignon, picanha na manteiga de leite, ceviche de camarão, arroz cremoso e muitos outros ingredientes compõe as camadas de sabor que, segundo Eva, abraçam quem as consome.

“Minha maior inspiração é a minha mãe, que foi uma exímia cozinheira. Ela sempre dizia que os sentimentos refletem na comida, e cozinhar é uma forma de amar. E é por isso que eu cozinho”, explicou.

A paixão pela área engrandeceu de uma forma, que sobressaiu até mesmo toda a carreira já consolidada da empreendedora no mercado de trabalho.

“Estive na sala de aula por 20 anos na faculdade, estive na gestão pública como secretária de Cultura, mas a gastronomia sempre fez parte da minha vida. Eu sempre fiz comida e cresci no ambiente de restaurantes. É o que sei fazer”, relatou.

Eva Bistrô serve almoços de segunda a sexta, jantar de quarta a sábado, e a famosa feijoada nos finais de semana.

Os interessados em experimentar um pouco desse amor precisam fazer reserva, já que o ambiente intimista e caseiro vem acompanhado da limitação de espaço.