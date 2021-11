Conheça Daniel Holanda, o anapolino que está na Escócia para representar o Brasil em evento da ONU

Daniel Holanda, de apenas 19 anos, está sendo o rosto de Anápolis na 26ª edição da Conferência das Nações Unidas para o Clima (COP26), desta vez sediada em Glasgow, na Escócia.

O evento, que junta lideranças de todo o mundo para discutir os impactos das mudanças climáticas, teve início em 31 de outubro e seguirá até o dia 13 de novembro.

Apesar da pouca idade, o anapolino já cursa duas graduações diferentes, Relações Internacionais e Direito, ambas na UniEVANGÉLICA.

Ele também faz parte da comissão que reúne 16 jovens brasileiros, participantes do movimento “Fridays for Future Brasil”, que luta, justamente, pela tomada de atitudes em prol da consciência ambiental e climática do planeta Terra.

Em entrevista ao Portal 6, Daniel contou que a chance de estar presente em um evento desta magnitude representa um misto de emoções.

“Ao mesmo tempo que é uma grande responsabilidade estar representando milhares de jovens, também passa uma sensação de incapacidade, ver os governantes bem na nossa cara reafirmando planos anti-meio ambiente”, explicou.

O ativista, porém, ressaltou a verdadeira importância de marcar presença no evento global.

“Além de tudo, é uma forma de pressão política, de mostrar que a juventude brasileira está de olho nas ações do governo”, defendeu.

Uma das pautas abraçadas pela jovem delegação é a preservação dos grandes biomas e ecossistemas brasileiros, que sustentam um grande papel na manutenção do equilíbrio mundial.

“A gente se preocupa muito com a Floresta Amazônica e com o Cerrado, que, inclusive, é um dos nossos biomas mais importantes e um dos focos do meu eixo de atuação”, concluiu o anapolino.